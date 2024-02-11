Україна

Македонський хавбек продовжить кар'єру у своєму рідному клубі.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про відхід півзахисника Решата Рамадані.

20-річний македонець на правах оренди до кінця нинішнього сезону виступатиме за свій рідний клуб — Шкендію.

Також наголошується, що клуби домовилися про оренду без права викупу для македонської команди.

Додамо, що саме зі Шкендії Рамадані перебрався до Динамо у березні минулого року. За цей час він провів чотири матчі, у яких відіграв на полі 47 хвилин без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Малиш та Біловар отримали травми у матчі проти Лієпаї.