Україна

Дивіться товариський матч за участю українського клубу на передсезонних зборах.

Київське Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 13 лютого, команда Олександра Шовковського проведе черговий спаринг, у якому суперником буде Динамо Тбілісі із Грузії.

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо Київ — Динамо Тбілісі:

Нагадаємо, вчора Динамо у спарингу обіграло латвійський РФШ (1:0). На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу.