У черговій зустрічі на зборах київському клубу не вдалося виграти.
Динамо Київ - Динамо Батумі - Getty Images
13 лютого 2024, 18:56
Динамо Київ зіграло нульову нічию з Динамо Батумі — повідомляє офіційний сайт клубу.
Не вдалося забити обом командам через сильний дощ та невдалу реалізацію своїх моментів.
Наступні товариські матчі український клуб зіграє з Петрокубом і Шерифом.
Динамо (Київ) – Динамо (Тбілісі) – 0:0
Динамо Київ: Бущан (Нещерет, 46), Караваєв (Гусєв, 73), Михавко, Попов (Сирота, 73), Вівчаренко (Дубінчак, 73), Бражко, Шапаренко (Царенко, 35, Дячук, 73), Волошин (Беніто, 67), Кабаєв (Діалло, 73), Буяльський (Пономаренко, 73), Ванат (Супряга, 73)
Динамо Тбілісі: Макацарія, Каландадзе, Кіке Лопес, Акпудже, Майсурадзе, Романовські, Ломінадзе, Сімон, Сіхарулашвілі, Оскар Сантіс, Акіла
Попереджені: Бражко (16), Волошин (63) – Майсурадзе (32), Ломінадзе (39), Іобашвілі (85)