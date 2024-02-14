Україна

21-річний українець продовжить кар'єру у Першій лізі.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Данила Гончарука.

Криворізький клуб не став продовжувати орендну угоду з 21-річним українцем, який був орендований у Шахтаря з правом викупу.

У першій половині сезону Гончарук провів лише один матч, незважаючи на 14 потраплянь у заявку клубу.

Гончарук продовжить свою кар'єру у складі Буковини у Першій лізі, з якою він підписав контракт на півтора роки із опцією продовження ще на один сезон.

Після першої половини сезону Буковина посіла шосте місце у групі А Першої ліги.