Україна

Клуби УПЛ продовжують підготовку до другої половини сезону.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах, що проходять за кордоном.

У першому спарингу криворізький Кривбас втратив перемогу над 10-кратним чемпіоном Естонії — Левадією. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Команда Юрія Вернидуба відкрила рахунок на 23 хвилині зусиллями Соси, а на початку другого тайму Іліч реалізував пенальті. Через п'ять хвилин Геро відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті, а на 88 хвилині голом відзначився Закарлюка.

Свій наступний матч Кривбас проведе проти дубля англійського Брентфорда. Гра пройде 6 лютого.

Кривбас — Левадія 2:2

Голи: Соса, 23, Іліч, 48 (з пенальті) — Геро, 53 (з пенальті), Закарлюка, 88.

Кривбас: Хома (Маханьков, 62), Понєдєльнік (Бандейра, 62), Бескоровайний (Вілівальд, 62), Стецьков (Рябов, 62), Дібанго (Блізніченко, 62), Кузик (Жан По, 62), Іліч (Луньов, 62), Вакулко (Бізімана, 62), Микитишин (Татарков, 31, Приходько, 62)), Соса (Задерака, 62), Аду (Твердохліб, 62).

Левадія (стартовий склад): Валлнер, Тур, Маріньо Дос Сантос, Пеетсон, Шьоннінг-Ларсен, Айнсалу, Педру, Васильєв, Лійвак, Фелісіу, Геро.

У другій грі Олександрія поступилася данському Вайле з рахунком 0:3. Це був другий спаринг для команди Руслана Ротаня за сьогоднішній день.

Свої наступні матчі Олександрія проведе проти Відовре та Ахала. Обидва матчі відбудуться 8 лютого.

Олександрія — Вайле 0:3

Олександрія: Єрмаков, Логінов, Кампос, Скорко, Мартинюк, Сігеєв, Шостак, Михайленко, Джевані, Шулянський, Кулаков.

Запасні: Долгий, Савченко, Ващенко, Кулаковський, Плакса, Костишин, Безерра, Де, Погорілий.