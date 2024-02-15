Ажіотаж навколо Суперліги потроху стихає.
Getty Images
15 лютого 2024, 14:28
Гендиректор мадридського Атлетіко Мігель Анхель Хіль висловився з приводу можливого створення Суперліги. Його слова наводить Libertad Digital.
"Я думаю, необхідно, щоб ми розуміли, що є футбол для європейського суспільства.
Футбол – це не юридичний контракт, це соціальна угода. Що це означає? Що, крім статутів, угод та законодавства, ті з нас, хто працює в цій сфері, повинні розуміти, що ми робимо це заради вболівальників, і що в Європі вболівальник почувається частиною культури, спортивної моделі.
У цій моделі представлена піраміда, в основі якої лежить аматорський футбол, у який грають сотні тисяч хлопчиків та дівчаток, які вважають це частиною своєї освіти, а на вершині – професійний футбол.
Залучення до цінностей спорту робить тебе кращим. Ти вчишся змагатися, перемагати та програвати, вставати після падіння, докладати зусиль, поважати, приймати правила. Все це є частиною освіти, і всі без винятку мріють досягти самої вершини.
Створення закритих ліг або гарантія участі у вищих змаганнях лише трохи зруйнують піраміду, на якій засновано мрію тисяч хлопчиків та дівчаток. Доступ до еліти отримають лише ті хлопці, які будуть пов'язані з привілейованими клубами, традицію заохочення на підставі спортивних заслуг буде порушено.
Необхідно захищати баланс та еволюцію в піраміді аматорського та професійного футболу, це частина нашої культури та традицій", — заявив досвідчений функціонер.