Іспанія

Ажіотаж навколо Суперліги потроху стихає.

Гендиректор мадридського Атлетіко Мігель Анхель Хіль висловився з приводу можливого створення Суперліги. Його слова наводить Libertad Digital.

"Я думаю, необхідно, щоб ми розуміли, що є футбол для європейського суспільства.

Футбол – це не юридичний контракт, це соціальна угода. Що це означає? Що, крім статутів, угод та законодавства, ті з нас, хто працює в цій сфері, повинні розуміти, що ми робимо це заради вболівальників, і що в Європі вболівальник почувається частиною культури, спортивної моделі.

У цій моделі представлена ​​піраміда, в основі якої лежить аматорський футбол, у який грають сотні тисяч хлопчиків та дівчаток, які вважають це частиною своєї освіти, а на вершині – професійний футбол.

Залучення до цінностей спорту робить тебе кращим. Ти вчишся змагатися, перемагати та програвати, вставати після падіння, докладати зусиль, поважати, приймати правила. Все це є частиною освіти, і всі без винятку мріють досягти самої вершини.