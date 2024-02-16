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Тарас Михавко поділився своїми думками щодо підготовки команди до другої половини сезону.

Захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував підготовку до другої половини сезону, а також розповів про адаптацію у першій команді "біло-синіх".

"Збори важкі, але я вже звик, і загалом готовий до другої частини чемпіонату. Це мої перші збори у дорослій команді, і так вийшло, що саме у Динамо. В основній команді навантаження набагато більші а у психологічному плані усе нормально. У юнацькій команді більше часу приділяли витривалості, та підготовці до роботи в основній команді.

Восени мене періодично підключали до тренувань, а грав за U-19. Спочатку було непросто, бо не знав хлопців, а з часом я звик, роззнайомився. Старші партнери допомагають, підказують та показують, як приймати правильні рішення на полі. Тож усе добре.

Емоції лише позитивні, адже коли мені було 13-14 років, я дивився матчі, уболівав за Динамо і Ярмоленка зокрема. Беру з нього приклад, як з професіонала на футбольному полі і в житті.

Зі світових зірок футболу, напевне, кумир Ліонель Мессі, з українських – Андрій Шевченко та, як я вже сказав, Ярмоленко. Загалом, за Динамо я уболіваю з дитинства. З усіх українських команд завжди віддавав перевагу саме "біло-синім".

Як відбувся перехід до Динамо минулого літа? Я грав за Львів, і під кінець сезону отримав пропозицію від Динамо та ще кількох українських клубів, але я не вагався та одразу обрав столичний клуб. Про те, що є можливість поїхати до Києва, мені сказав президент дитячо-юнацької школи Львова. Я погодився та вирушив на медогляд, а потім і на збори з командою Динамо U-19.

Адаптуватися було неважко, тому що я вже грав на цьому рівні за Львів. Звісно, у цих команд різні завдання, але я швидко звик, хлопці прийняли мене добре. Зараз більше команд змагаються за найвищі місця, тому, я думаю, чемпіонат і справді став набагато сильнішим. Є сильні команди, які підвищують якість чемпіонату.

Найбільше спілкуюся з Пономаренком, я живу з ним в одному номері. Крім цього, з Ванатом, Бражком, Волошиним. Загалом, з усіма потроху, але в основному, з хлопцями, які нещодавно перейшли до першої команди із U-19.

Амплуа опорного захисника? У центрі поля я грав на юнацькому рівні, тож знаю, що і як робити на цьому місці. Просто рівень зовсім інший. Переживань не було, тому що матч давався непогано і я теж зіграв нормально.

Дрослі поєдинки дуже важкі, для мене це новий виклик, я стараюся у кожному матчі доводити і показувати, що вмію. Звісно, суперники набагато сильніші, ніж ті, з якими я грав раніше, але потроху звикаю", — наводить слова Михавка прес-служба клубу.

Нагадаємо, у своєму останньому матчі Динамо зіграло нульову нічию з тезками із Тбілісі.