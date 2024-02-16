Україна

Едуард Сарапій поділився своїми думками після гри з РФШ.

Захисник Дніпра-1 Едаурд Сарапій прокоментував перемогу своєї команди у спарингу проти латвійського РФШ (2:1), в якому його вилучили на 89 хвилині.

"Добра команда, хороший спаринг. Такі ігри і треба робити заключними, адже вже триває підготовка до офіційних матчів. Тому, чим ближче до відновлення чемпіонату, тим важче повинні бути суперники. Так що цей спаринг для нас вийшов дуже добрим.

Це був перший збір під керівництвом Юрія Максимова, адже він прийшов вже під час сезону, але ми доволі впевнено цей збір пройшли. Перші два тижні були певні навантаження, потім вже пішла тактична робота, попрацювали над пресингом. Тепер вже будемо розбирати Минай і готуватися до офіційному матчу.

Звичайно, скучили за офіційними матчами. Я ще читав, що можливо матчі будуть з глядачами, і нас це тішить. Якщо це підтвердиться, то будемо цьому дуже раді", - наводить слова Сарапія прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 – Минай відбудеться 25 лютого, о 13:00 за київським часом.