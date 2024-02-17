Україна

Сьомий поєдинок "мужиків" на турецьких зборах.

У суботу, 17 лютого, луганська Зоря проведе сьомий контрольний поєдинок на турецьких зборах-2024. Суперником команди Младена Бартуловича стане латвійська Валмієра, стартовий свисток пролунає о 16:00.

У минулому сезоні місцевого чемпіонату суперники "мужиків" посіли четверту сходинку з 10 команд-учасниць.

У першій грі Зоря поступилась польській Краковії (0:2), після чого зіграла внічию проти Ягеллонії (2:2), у третій грі луганці обіграли польську Арку (2:1), а в четвертій — грузинське Динамо Тбілісі (1:0), у п’ятому здолали вірменський Пюнік (4:0), тоді як у шостому зіграли внічию проти Динамо Батумі (2:2).

Пряма трансляція матчу Зоря — Валмієра:

Нагадаємо, що нещодавно Зоря оголосила про повернення бразильського захисника.