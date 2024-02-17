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Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб підбив підсумки зборів перед другою частиною сезону.

Матчем проти Мурсії (5:2) Кривбас закінчив тренувальні збори в Іспанії. Наступний поєдинок пройде в рамках УПЛ. Наставник криворіжців Юрій Вернидуб підбив підсумки зборів.

"Провели непоганий збір. За місяць зіграли тут сім контрольних матчів. Класні умови для тренувань та відновлення. Все пройшло на хорошому рівні.

Який спаринг був найважчим? Це гра проти Вікторії Плзень, у якій ми поступились – 0:3. Суперник сильний, йде на третьому місці чемпіонату Чехії. Також вони пройшли груповий етап Ліги Конференцій. Непогана гра. Ми поступились, але дійсно по грі. Тому що вони були трішки швидшими та сильнішими в багатьох компонентах. Зробили для себе висновки, де треба допрацьовувати, і другий іспанський збір вже пройшов без якихось спадів.

Натаніель Сантіні? Він тільки нещодавно приїхав, дали йому можливість зіграти тільки 30-40 хвилин. Виступає на позиції центрального захисника. Дуже на нього розраховуємо також. Хочу, аби він якнайскоріше влився в наш колектив. Сантіні захищав кольори непоганих клубів, останній з яких Сьон. У нас трохи просідала ланка центру оборони, тому це підсилення. Натанаелю ще потрібен час, аби він набрав свої найкращі кондиції.

Яку ланку хотіли б підсилити? Всі. Ви тільки що підтвердили: межі досконалості немає. Це потрібно для того, аби хлопці розуміли, що треба постійно працювати ще краще. А ми продовжимо шукати новачків, які ще більш голодні до футболу та зможуть грати ще краще.

Дуже класний збір. Набагато більше тут сподобалось, ніж минулого року в Туреччині. Що дуже важливо для хорошої підготовки — це відмінні погодні умови. За весь місяць тільки одного разу йшов дощ, наприклад. Поля, відновлення гравців, готель – все на високому рівні. Але, найголовніше, що я тут не побачив жодного росіянина. Хочеться сюди приїжджати знову", - сказав Вернидуб.

23 лютого Кривбас зіграє з ЛНЗ.