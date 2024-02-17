Німеччина

Головний тренер Баварії Томас Тухель проаналізував кризову ситуацію, в якій опинилась його команда.

Мюнхенська Баварія має шанси на два трофеї в цьому сезоні: "срібна салатниця" та кубок Ліги чемпіонів. В обидвох турнірах становище "роттен" некритичне. В першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ вони поступились Лаціо (0:1), а за декілька днів до цього без шансів програли Баєру в чемпіонаті (0:3). Тепер їхнє відставання від лідера складає 5 очок.

В неділю команда гратиме матч Бундесліги з Бохумом, який перебуває в небезпечній близькості від зони вильоту. Для мюнхенців це шанс реабілітуватись за невдачі, саме так вважає головний тренер команди Томас Тухель.

"Я чудово розумію тих, хто нас критикує. Хоч як би йшли справи – добре чи погано, я зазвичай не читаю газети. Критика більше зачіпає мою родину та близьких. Я розумію тон питань, які мені ставлять після поразок. Я не наївний, адже займаюся цим вже якийсь час.

Тухель усе розвалив в Баварії. Чи ще не все?

Ми ще продовжуємо грати у Лізі чемпіонів. Усі намагаються переламати ситуацію. Я впевнений, що завтра ми матимемо всі можливості та енергію, щоб розпочати переломний момент. Для нас здаватися – це не вихід ані в гонці за титул, ані у Лізі чемпіонів. Ми маємо повірити в себе", — вважає Тухель.

Початок матчу Бохум — Баварія о 18:30.