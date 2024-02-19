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Директор житомирського Полісся з медіа, маркетингу та спонсорства Олександр Денисов розповів, куди будуть направлені гроші за квитки з матчів УПЛ.

Перший домашній матч весняної частини чемпіонату футбольний клуб Полісся може зіграти з заповненими трибунами стадіону. Наразі клуб готується до старту продажу квитків на найближчий домашній матч 1 березня проти ФК ЛНЗ. Директор Полісся з медіа, маркетингу та спонсорства Олександр Денисов розповів, що виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ.

"Квитки будуть продаватись онлайн та офлайн, як це було до повномасштабного вторгнення та ковіду. Звісно ж, придбати онлайн можна буде набагато швидше.

В день матчу квиток також можна буде придбати на стадіоні.

В умовах війни позиція президента клубу дуже чітка та зрозуміла. Ми вважаємо, що ті вболівальники, які будуть приходити підтримувати команду на трибунах, вони одночасно будуть допомагати нашим ЗСУ в боротьбі за незалежність України. Позиція однозначна: всі гроші від продажу квитків будуть спрямовані на ЗСУ.

Мало того, вже проведені переговори з благодійним фондом "BGV Charity" і ми вже розуміємо куди саме будуть йти гроші. Не просто донатимо на ЗСУ, а гроші будуть спрямовані на конкретний підрозділ: 132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ.

Саме цей підрозділ ми разом із вболівальниками будемо підтримувати. Тому жодної копійки клуб не бере собі в актив, всі гроші спрямовуються туди: йдеш на футбол — донатиш на ДШВ", — цитує Денисова офіційний сайт клубу.

Другу частину сезону Полісся розпочне матчем проти Руху у Львові (25 лютого), а 1 березня прийматиме ЛНЗ.