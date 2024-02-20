Україна

28-річний українець виступав за черкаський клуб з літа 2021 року.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід центрального захисника Максима Лопирьонка.

Черкаський клуб, до якого 28-річний українець приєднався влітку 2021 року, подякував гравцеві за внесок у результати команди, а також побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

На рахунку вихованця Дніпра 37 матчів у складі ЛНЗ, у яких він забив два м'ячі. Також він виступав за Дніпро-1 та Минай.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ оголосив про підписання Олів’є Тілля.