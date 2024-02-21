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Володимир Лапіцький поділився своїми думками про стосунки керівництва клубу та тренерського штабу.

Спортивний директор Руху Володимир Лапіцький озвучив цілі львівської команди на другу половину цього сезону в УПЛ.

"Керівництво клубу постійно на зв’язку з Віталієм Пономарьовим, тож ми знаємо, як працює команда і що можемо з цього отримати. Для нас важливо, аби вихованці Руху грали в основному складі, здобували досвід, перемагали та прогресували.

В першій частині сезону команда стала справжнім відкриттям, адже багато хто пророкував Руху боротьбу за виживання та виліт у Першу лігу. Не хочу хвалити команду, але вона багато кого здивувала і грали переважно власні вихованці – це успіх на поточному етапі.

Ми бачимо, що наших гравців викликають у молодіжну та юніорські збірні України, до них є увага з боку інших клубів, зокрема від відомих європейських колективів. Рух U-19 регулярно бореться за призові місця та вже двічі виграв чемпіонат України серед юніорів. Хоча ще 5 років тому про Рух майже ніхто не знав і клуб не сприймали серйозно. А тепер наші юнаки їздять на міжнародні турніри. Також ми створили команду Рух-2, яка дебютувала на професійному рівні у Другій лізі. Це важливо для того, щоб гравці, які не потрапляють у склад першої команди, могли грати та демонструвати свої якості й отримувати необхідний досвід. Для цього також є команда Рух-3, адже юніори мають змогу грати на обласному рівні. Це все частини єдиного механізму і для нас не буде успіхом 6-10 місце. Успіхом буде те, що наша молодь виконуватиме тренерські установки та якісно виступатиме в УПЛ.

У клубі є унікальний для українського футболу випадок, коли головним тренером більшості гравців, які виступають у першій команді, є Віталій Пономарьов, який був першим тренером цих хлопців на юнацькому рівні. Майже 60% складу він знає ще з 10-річного віку цих футболістів. В УПЛ немає аналогічних історій. Всі ці гравці розуміють, що Віталій Пономарьов їх вислухає, підкаже, допоможе розвиватись і вони готові сприймати все, що він їм скаже. Дивлячись на це наші молоді вихованці розуміють, як клуб ставиться до своїх футболістів і яку можливість їм дає проявити себе на рівні УПЛ.

Засновник клубу Григорій Козловський відвідав Рух на зборах у Словенії і він дуже тішиться, що молоді гравці виступають на високому рівні та демонструють якісну гру і результати. Конкретної задачі потрапити у єврокубки немає – все має бути поступово. Якщо говорити чесно, то Рух ще не готовий до цього. Ми прагнемо перемагати і свого часу грати у єврокубках, але зараз головне – мати поставлену гру та свій стиль. Віталій Пономарьов і його тренерський штаб мають повну довіру від керівництва, це відчувають і вони, і футболісти. Навіть якщо команда втрачатиме очки – зараз не буде ніяких кардинальних змін, адже ми віримо в ті ідеї, які втілюють головний тренер та його гравці", — наводить слова Лапіцького прес-служба клубу.

Після 17 ігор Рух набрав 26 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший матч у другій половині сезону команда Віталія Пономарьова проведе проти Полісся. Гра запланована на 25 лютого.