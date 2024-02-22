Україна

Раніше українця було орендовано у донецького Шахтаря.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із захисником Дмитром Капінусом.

Угода з 20-річним українцем розрахована до 31 грудня 2028 року.

Останні два роки Капінус виступав за харківську команду на правах оренди, а його контракт належав донецькому Шахтарю.

Нинішнього сезону Капінус провів дев'ять поєдинків без результативних дій. Загалом на його рахунку 27 зустрічей та один забитий м'яч.

Свій найближчий матч Металіст 1925 проведе проти київського Динамо. Гра відбудеться 25 лютого, о 15:30 за київським часом.