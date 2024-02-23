30-річний українець став вільним агентом.
Сергій Болбат, ФК Колос
23 лютого 2024, 14:14
Колос на своєму офіційному сайті оголосив про відхід вінгера Сергія Болбата.
Клуб та гравець вирішили достроково розірвати контракт за взаємною згодою сторін.
30-річний українець став гравцем клубу з Ковалівки влітку 2022 року. За цей час він провів 44 матчі, в яких забив один гол та віддав два асисти.
Нинішнього сезону Болбат відіграв 16 поєдинків, у яких віддав одну гольову передачу.
Також додамо, що раніше у ЗМІ була інформація про те, що Болбат може продовжити кар'єру у Чорноморці.