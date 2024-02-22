Україна

Система ВАР буде задіяна на всіх поєдинках чемпіонату України.

Комітет арбітрів УАФ визначився із суддівськими призначеннями на майбутні матчі 18 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зокрема матч між харківським Металістом 1925 та київським Динамо обслуговуватиме Віктор Копієвський. За системою ВАР стежитиме Олексій Деревинський.

Матч між Олександрією та Шахтарем довірено Денису Шурману, а допомагати йому з ВАР буде Ігор Пасхал.

УПЛ. 18 тур

23 лютого

15:30. ЛНЗ – Кривбас. Арбітр – Анастасия Романюк (Івано-Франківськ). Арбітр ВАР – Олександр Омельченко (Слов’яньск).

25 лютого

13:00. СК Дніпро-1 – Минай. Арбітр — Олександр Кальнов (Івано-Франківськ). Арбітр ВАР — Дмитро Бондаренко (Одесса).

13:00. Верес – Колос. Ровно. Арбітр — Олександр Афанасьєв (Харків). Арбітр ВАР – Юрій Іванов (Донецька обл.).

15:30. Металіст 1925 – Динамо. Арбітр — Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАР – Олексій Деревинський (Хмельницький).

18:00. Рух – Полісся. Арбітр — Микола Балакін (Київська обл.). Арбітр ВАР – Андрій Коваленко (Полтава).

26 лютого

13:00. Олександрія – Шахтар. Арбітр — Денис Шурман (Київська обл.). Арбітр ВАР — Ігор Пасхал (Херсон).

13:00. Зоря – Ворскла. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАР – Дмитро Панчишин (Харків).

15:30. Оболонь – Чорноморець. Арбітр — Максим Козиряцький (Запоріжжя). Арбітр ВАР – Роман Блавацький (Львів).

Раніше повідомлялося, що арбітрів УАФ очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі.