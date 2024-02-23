Україна

Головний тренер Кривбасу висловився щодо змін в УАФ.

Керманич Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував зміни, які відбуваються в українському футболі, передає офіційний сайт криворізької команди.

Вернидубу нагадали, що понад рік тому, після повернення до УПЛ з-за кордону, він заявив, що у футболі країни нічого не змінилось. Український спеціаліст відповів, чи змінилась його думка.

"Судячи з того, скільки змін зараз відбувається у нашому футболі… Це прихід на посаду президента УАФ Андрія Шевченка та зміни інших керівників УАФ, то, сподіваюсь, це все тільки на краще. Також мене дуже порадувало те, що головою Комітету арбітрів призначили Катерину Монзуль. Пишаюсь її роботою. Так, у неї теж були помилки, але те, як вона працювала арбітром, вселяє оптимізм. Чекаю від неї змін на краще в українському суддівстві", — сказав головний тренер Кривбасу.

Нагадаємо, 20 лютого відбулося засідання Виконкому УАФ, на якому стало відомо, що Катерина Монзуль отримала посаду голови комітету арбітрів організації.