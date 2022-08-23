Україна

Наставник криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернідуб прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти Колоса (0:1).

"Особливо коментувати нічого не хотілось би. Вітаю Колос із перемогою. На жаль, ми програли. Скажу одне: три роки я не працював у чемпіонаті України – нічого не міняється. Все як було, так і залишилось. Ті люди, які слідкують за футболом, розуміють, про що я кажу.

Хлопці старались. Й у першому таймі вони грали так, як ми й домовлялись. Хоча гра не була швидкою, але ми володіли ініціативою. Пропустили гол зі стандарту, потім у другому почали рухатись. Певно, згадали, що треба й потрібно грати. Почали зʼявлятись якісь моменти, але, на жаль, не зуміли їх реалізувати. Хоча і у Колосу були два небезпечних стандарти.

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От і весь футбол. А так постійні свистки: тільки починаємо атаку, то не там мʼяча вкинув, то не там поставив. Я думаю, так у хороших чемпіонатах не судять, а судять трохи по-іншому. Дають можливість, аби розвивався темп гри. У цьому й є інтерес футболу, аби він був швидким. Там де треба арбітр не свистить, там де не треба – свистить. Усе навпаки.

Майже девʼять місяців не було чемпіонату України. Усім важко починати. Треба віддати належне нашим славним Збройним силам України, які зараз боронять нашу землю від окупантів та дають нам право проводити ці матчі. Знімаю перед ними капелюха, адже знаю, як це і що це таке. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Слава нашим живим героям. Слава героям, яких з нами немає. Але вони завжди будуть у наших серцях", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Кривбас.