Україна

Українець міг змінити клубну прописку, але все ж залишився у Шахтарі.

Атакуючий півзахисник Шахтаря Георгій Судаков в інтерв'ю BBC розповів, які команди здійснили спробу підписати його під час зимового трансферного вікна.

Нещодавно 21-річний українець поділився, що мріє перебратися до АПЛ, Серії А, Ла Ліги або Бундесліги. Два клуби одного з цих чемпіонатів взимку зробили конкретні пропозиції щодо трансферу Судакова.

"Були пропозиції від Ювентуса і Наполі. Інші клуби теж виявляли інтерес, але тільки ці дві команди зробили конкретні пропозиції... Мудрик, Зінченко, Маліновський і Трубін кажуть, що рівень футболу в їхніх чемпіонатах зовсім інший. Швидкість, темп, якість гри і рівень мислення — все вище. Неможливо порівнювати чемпіонат України з їхніми лігами. Якщо ти хочеш прогресувати, як футболіст, то потрібно переходити в одну з топ-5 ліг. При цьому, Шахтар формує дуже сильну команду, яка прагне не тільки виступати в єврокубках, але й досягати позитивних результатів", — заявив півзахисник "гірників".

Нагадаємо, на початку лютого Судаков оновив свою угоду з донецьким клубом. Повідомлялося, що у контракті було прописано клаусулу у розмірі 150 млн євро.

У поточному сезоні гравець взяв участь у 20 матчах Шахтаря у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та асистом.