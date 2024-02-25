Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Металіст 1925 — Динамо Київ 2:4
Голи: Гармаш, 5, Фрімпонг, 72 — Кабаєв, 43, Ванат, 62, Буяльський, 69, Ванат, 75

Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Курило, Фарина — Червак (Фрімпонг, 70) — Габелок, Русин (Бичек, 80) — Юрченко (Обіная, 89) — Гармаш (Юсов, 46), Борячук.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко — Волошин (Беніто, 88), Буяльський (Царенко, 78), Шапаренко (Шепелєв, 78), Кабаєв (Діалло, 90+2) — Ванат (Супряга, 88).

Попередження: Фарина, Гармаш, Борячук, Фрімпонг, Юрченко — Шапаренко