Україна

Гола Гармаша не вистачило Металісту 1925 для уникнення поразки від Динамо Київ

Команда Олександра Шовковського здобула вольову перемогу, тоді як Віктор Скрипник дебютував на новій посаді продовженням невдалої серії харківського клубу.

Металіст 1925 — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст 1925 — Динамо Київ 2:4

Голи: Гармаш, 5, Фрімпонг, 72 — Кабаєв, 43, Ванат, 62, Буяльський, 69, Ванат, 75



Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Курило, Фарина — Червак (Фрімпонг, 70) — Габелок, Русин (Бичек, 80) — Юрченко (Обіная, 89) — Гармаш (Юсов, 46), Борячук.



Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко — Волошин (Беніто, 88), Буяльський (Царенко, 78), Шапаренко (Шепелєв, 78), Кабаєв (Діалло, 90+2) — Ванат (Супряга, 88).



Попередження: Фарина, Гармаш, Борячук, Фрімпонг, Юрченко — Шапаренко