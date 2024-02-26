Оболонь та Чорноморець завершили 18 тур УПЛ алогічною нічиєю

Команда Валерія Іващенка була на дві голови краще за грою, аніж суперники, проте на підсумковому рахунку це не позначилось. 

Огляд матчу

Оболонь — Чорноморець 1:1
Голи: Краснопір, 74 — Штогрін, 84

Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський, Суханов — Слободян (Вишневський, 68), Краснопір (Тарануха, 78).

Чорноморець: Варакута — Шаповал (Бойчук, 79), Гучек, Салюк, Брагару — Кузик (Авагімян, 69), Васильєв, Шпорн (Іпалібо, 82) — Бадібанга, Ієде, Штогрін.

Попередження: Брагару. 