Україна

Форвард отримав травму у матчі проти Руху.

Нападник Полісся Бені Макуана не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

21-річний конголезець отримав травму у минулому матчі УПЛ проти Руху (1:1).

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у футболіста розрив м'язів задньої поверхні стегна. Терміни відновлення не вказані, але сам Бені підтвердив, що йому буде потрібна операція і він вибув до кінця сезону.

"Обстеження підтвердило, що я повинен зробити операцію найближчими днями. Я дуже хотів би завершити цей сезон красиво, але Бог цього не хотів. Я просто хотів би подякувати вам за цей чудовий сезон, сповнений емоцій, і сказати спасибі всім хто нас підтримує мене. Дякую всім українським вболівальникам, які підтримували мене. До зустрічі в наступному сезоні", — написав Макуана у своєму Instagram.

У нинішньому сезоні Макуана провів 20 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.