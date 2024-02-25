Україна
25 лютого 2024, 19:57
Полісся зіграло внічию проти Руху
Команди обмінялись голами ще в першому таймі.
Рух — Полісся, фото УПЛ
25 лютого 2024, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Полісся 1:1
Голи: Підгурський, 31 (пен.) — Будківський, 12
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух, Підгурський (Притула, 55), Федор (Таллес Бренер, 54) — Квасниця (Теслюк, 85), Климчук, Руніч (Плюман, 54).
Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Крушинський, Танковський — Фортюне (Назаренко, 68), Грицук (Козак, 62), Макуана — Будківський (Таллес Коста, 61).
Попередження: Підгурський — Михайліченко, Грицук, Будківський