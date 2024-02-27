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Тренер луганської команди поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти полтавської Ворскли (1:0).

"Після зборів були складності з визначенням оптимального складу команди. Тому що, повторюся, практично 80% команди перехворіло. Не знали до кінця функціональний стан. Вирішили відштовхнутися від, так би мовити, перевіреного складу.

Для нас ця гра мала дуже велике значення. Вибиратися з підвалу завжди складніше. Була й нервозність, тому що кожен з нас хоче заробити залікові пункти. Хоча в нашому складі достатньо досвідчених гравців. Розуміли, що враховуючи все, складно було грати в комбінаційний футбол. Хотіли грати виключно на результат.

Спрацювали підготовлені нами стандартні положення. Після вилучення у складі суперників, мали грати в футбол, а вийшло навпаки. Почали зберігати рахунок. Це нормально, це каже про те, що всі наші хлопці хочуть здобути очки. Перемога для нас, це можливість дихати трохи легше та спокійніше готуватися до наступних матчів.

Зворотня заміна Мічіна? Він дуже гарно війшов у гру. Міг забивати, навіть не один гол. В нас залишився один слот на заміну, вона була виключно тактична. Треба було підсилити середину поля, враховуючи оборонні дії. Хочу сказати дякую йому за те, що він вірно сприйняв цю тактичну заміну. Це була дія на благо команди", — наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Ворскла.