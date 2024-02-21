Україна

Олег Лисак оцінив перспективу відкриття трибун домашньої арени.

Віце-президент Ворскли Олег Лисак прокоментував рішення про допуск вболівальників на матчі української Прем'єр-ліги.

"Наразі наш клуб працює з Полтавською ОВА в питаннях можливості допуску однієї тисячі вболівальників на трибуни центрального стадіону.

Враховуємо всі вимоги регламенту щодо організації безпеки глядачів та всіх учасників матчу.

Всі кошти, отримані від проведення ігор будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України", — наводить слова Лисака прес-служба клубу.

Після 17 ігор Ворскла набрала 23 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що арбітрів УАФ очікує поліграф та жеребкування при призначенні на матчі.