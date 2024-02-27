Україна

Артем Кравець розповів про селекцію "біло-синіх".

Радник президента київського Динамо Ігоря Суркіса Артем Кравець розповів про трансферну політику "біло-синіх".

"Динамо не інертне. Просто Динамо правильно розставляє пріоритети у своїй трансферній політиці. І враховуючи, що в нашій країні все ж таки, не забуватимемо, йде повномасштабна війна, на мою суб'єктивну думку, витрачати величезні гроші на те, щоб посилювати футбольні команди – це якось неетично з морального погляду.

І Динамо намагається знайти шляхи посилення за нормальні, адекватні гроші, щоб команда посилилася. Щоб ця людина прийшла і допомогла досягти якихось результатів. А взяти когось заради того, щоб тільки взяти, і щоб ця людина прийшла і закрила дорогу нашим молодим гравцям, які є у нас у школі, – а у нас є талановиті гравці, – я думаю, що це не потрібно", — сказав Кравець в інтерв'ю УПЛ ТБ.

Зазначимо, що за зимове трансферне вікно Динамо не оформило жодного трансферу.