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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 лютого 2024 року, 15:30.

У поєдинку 18 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо в гостях обіграло харківський Металіст 1925 (4:2).

Вже на п'ятій хвилині команда Віктора Скрипника вийшла вперед зусиллями колишнього динамівця Гармаша. До кінця першого тайму харків'яни вели в рахунку, але на 43 хвилині в схожому стилі забив Кабаєв, зрівнявши цифри на табло.

На 62 хвилині кияни вийшли вперед завдяки голу Ваната, а за сім хвилин Буяльський збільшив перевагу "біло-синіх". На це харків'яни відповіли результативним ударом Фрімпонга, але й тут Динамо змогло відповісти – дубль оформив Ванат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Динамо Київ у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Динамо Київ 2:4

Голи: Гармаш, 5, Фрімпонг, 72 — Кабаєв, 43, Ванат, 62, Буяльський, 69, Ванат, 75.

Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Курило, Фарина — Червак (Фрімпонг, 70) — Габелок, Русин (Бичек, 80) — Юрченко (Обіная, 89) — Гармаш (Юсов, 46), Борячук.

Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко — Волошин (Беніто, 88), Буяльський (Царенко, 78), Шапаренко (Шепелєв, 78), Кабаєв (Діалло, 90+2) — Ванат (Супряга, 88).

Попередження: Фарина, Гармаш, Борячук, Фрімпонг, Юрченко — Шапаренко.