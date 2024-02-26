Україна

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Динамо в матчі 18-го туру УПЛ обіграло Металіст 1925 — 4:2. Один з голів на свій рахунок записав лідер киян Віталій Буяльський. Після поєдинку українець підбив підсумки матчу.

Буяльський забив 70-й гол за Динамо

"Кожна перемога дає позитивні емоції та 3 очки, які на даний час дуже важливі. Можна сказати, що ми набираємо форму. Це перша офіційна гра цього року. Ми її розберемо і зробимо висновки.

Команда суперника в першому таймі добре оборонялася. Коли ти добре обороняєшся в грі, то ти тратиш більше сил, ніж коли працюєш з м’ячем. Тому в другому таймі, як ви бачили, в суперників і судоми були, і розриви. Вони вже не встигали, а ми цим, можна сказати, скористалися", — сказав Буяльський.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 – Динамо.