Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував перемогу над Металістом 1925.
ВІТАЛІЙ БУЯЛЬСЬКИЙ, ФК ДИНАМО КИЇВ
26 лютого 2024, 13:31
Динамо в матчі 18-го туру УПЛ обіграло Металіст 1925 — 4:2. Один з голів на свій рахунок записав лідер киян Віталій Буяльський. Після поєдинку українець підбив підсумки матчу.
Буяльський забив 70-й гол за Динамо
"Кожна перемога дає позитивні емоції та 3 очки, які на даний час дуже важливі. Можна сказати, що ми набираємо форму. Це перша офіційна гра цього року. Ми її розберемо і зробимо висновки.
Команда суперника в першому таймі добре оборонялася. Коли ти добре обороняєшся в грі, то ти тратиш більше сил, ніж коли працюєш з м’ячем. Тому в другому таймі, як ви бачили, в суперників і судоми були, і розриви. Вони вже не встигали, а ми цим, можна сказати, скористалися", — сказав Буяльський.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 – Динамо.