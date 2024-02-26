Україна

Виїзний матч 18-го туру чемпіонату України проти харківського Металіста 1925 став особливим для півзахисника Динамо Віталія Буяльського.

Металіст 1925 поступився Динамо в матчі 18-го туру УПЛ — 2:4. Один з голів на свій рахунок записав лідер киян Віталій Буяльський.

М’яч, який Віталій провів на 69-й хвилині, став третім для номінальних гостей у цьому матчі та 70-м для півзахисника у складі "біло-синіх".

Буяльський забив 54 м'ячі в УПЛ, 1 – в Кубку України, 14 – у єврокубках та 1 – в Суперкубку.

Зазначимо, що Віталій стає 10-м динамівцем, який підкорив цей гольовий рубіж за часів Незалежності.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 – Динамо.