Україна

Бразильський півзахисник Шахтаря Майкон приголомшений війною в Україні.

Півзахисник Шахтаря Майкон, який виступає за бразильський Корінтіанс на правах оренди, розповів, чому не повернеться в Україну.

"Це сімейна травма. Я б не хотів повертатись в Шахтар. Клуб у стані війни. Це те, що ми не контролюємо.

Через війну і все те, через що ми пройшли, я б не хотів повертатись туди. Звичайно, я б хотів, щоб Корінтіанс викупив мене, але я повинен поважати ситуацію у клубі.

Якби Корінтіансу вдалось виділити на мене кошти, ми б сіли та придумали найкращу угоду і для Корінтіанса, і для Майкона, і для Шахтаря", – сказав Майкон в інтерв'ю Педро Раміно.

Додамо, що контракт Майкона із Шахтарем розрахований до грудня 2025 року.