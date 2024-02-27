Контракт польського футболіста належить київському Динамо.
Томаш Кендзьора, Getty Images
27 лютого 2024, 12:59
Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора може стати повноцінним гравцем грецького ПАОКу. Про це повідомляє PAOK24.
За інформацією джерела, керівництво грецького клубу змінило свою думку щодо 29-річного поляка, який підвищив свій рівень гри і тепер готове підписати з ним повноцінний контракт.
Очікується, що це відбудеться наступного літа. Незабаром очікуються переговори між клубом та футболістом, який задоволений станом справ у Салоніках.
Нагадаємо, Кендзьора виступає за ПАОК на правах оренди з початку 2023 року. На його рахунку 41 матч і чотири забиті м'ячі.
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