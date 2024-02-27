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Контракт польського футболіста належить київському Динамо.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора може стати повноцінним гравцем грецького ПАОКу. Про це повідомляє PAOK24.

За інформацією джерела, керівництво грецького клубу змінило свою думку щодо 29-річного поляка, який підвищив свій рівень гри і тепер готове підписати з ним повноцінний контракт.

Очікується, що це відбудеться наступного літа. Незабаром очікуються переговори між клубом та футболістом, який задоволений станом справ у Салоніках.

Нагадаємо, Кендзьора виступає за ПАОК на правах оренди з початку 2023 року. На його рахунку 41 матч і чотири забиті м'ячі.

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