Україна

Литовський нападник вписав своє ім'я в історію турніру.

У поєдинку 18 туру УПЛ між Вересом і Колосом було забито 18-тисячний гол у рамках чемпіонатів України, передає офіційний сайт турніру.

Верес — Колос 0:2 Відео голів та огляд матчу 25.02.2024

Автором ювілейного результативного удару став литовський нападник Колоса Гітіс Паулаускас, який приєднався до клубу у середині січня.

Автором першого гола в історії чемпіонатів України був півзахисник Карпат Анатолій Мущинка. Він відзначився у виїзному матчі проти Чорноморця, що відбувся 6 березня 1992 року.

Загалом, в УПЛ забито вже 18 010 голів, з яких 10 654 на своєму полі, 7 347 — на чужому і 9 — на нейтральному.