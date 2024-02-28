Україна

Англієць переїхав з України до Китаю.

Вінгер львівського Руху Вів Соломон-Отабор став гравцем китайського клубу Цанчжоу. Про це повідомляє Transfermarkt.

За інформацією джерела, трансфер 28-річного англійця відбувся на правах вільного агента. Угода з футболістом розрахована до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Соломон-Отабор став гравцем Руху взимку 2022 року, проте тоді його дебют було відкладено через війну в Україні. Загалом він провів за львів'ян 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав два асисти.

Минулого сезону Цанчжоу посів 12 місце у китайській Суперлізі.