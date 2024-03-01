Україна

Захисник Руху, який у попередньому турі зіграв свій 50-й поєдинок в УПЛ, поділився думками про майбутню гру з Колосом.

У 19-му турі Колос прийматиме Рух на домашньому стадіоні. Перед грою захисник львів'ян Роман Дідик прокоментував майбутню гру УПЛ.

"Настрій зараз не найкращий, адже думаю, що ми повністю провалили гру з Поліссям. Не вдалося виконали настанови тренерського штабу і ювілейний матч видався не дуже добре. Сподіваюсь, що в 51-му поєдинку буде перемога.

Колос — це непроста команда. Можна сказати, що зараз це наш прямий конкурент, ми йдемо нога в ногу. У ковалівців найнадійніший захист в УПЛ, і це один з доказів того, що на нас чекатиме важка гра.

Поки що ми розібрали гру Колоса в обороні, перехідні фази. У нас ще є час і ми продовжимо вивчати їхні сильні та слабкі сторони. Не хочеться щось виділяти окремо – все буде видно на полі. Водночас я думаю, що до цієї гри Рух буде готовий на 100%", — сказав Дідик.

Матч Колос — Рух відбудеться 2 березня, початок поєдинку — о 18:00.