Україна

26-річний українець подався в оренду до складу Вікторії.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Станіслава Шарая, який вирушає до Першої ліги.

Орендну угоду між 26-річним українцем та сумською Вікторією розраховано до кінця нинішнього сезону.

У першій половині сезону Шарай провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі.

Після 17 ігор Верес набрав 12 очок і посідає передостаннє, 15 місце в УПЛ. Наступний матч рівненська команда проведе проти Ворскли. Гра відбудеться завтра, 2 березня.