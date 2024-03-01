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Віктор Скрипник розповів про підготовку команди до матчу проти Миная.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Віктор Скрипник прокоментував підготовку своєї команди до майбутнього матчу УПЛ проти Миная.

"Я можу тільки сподіватися, що ми наближаємось до кращого футболу. Це вже буде друга наша офіційна гра, грають невдахи чемпіонату, але все залежить тільки від нас. Ми налаштовуємося на дуже гарну гру. Боротися, битися, як то кажуть. З іншого боку, в чемпіонаті ще є матчі.

Ми дивилися останню гру Миная, розбирали, вони грають у п'ять захисників. Молоді, дуже швидкі хлопці, вибігають. Коли ти граєш проти Дніпра-1, то знаєш, що вони люблять грати з м'ячем, тобі потрібно терпіти. Проте Минай добре користався вільними зонами, куди вривалися швидкі хлопці. Нам буде дуже тяжко, але ми дивимося на себе й я сподіваюсь, що мої хлопці теж вміють грати в футбол.

Як має зіграти Металіст 1925, щоб приїхати з Закарпаття з трьома очками? Дуже просто: вірити в себе, вірити в ту працю, яку ми робимо. Зрозуміло, що не буде так, що ми вийшли й одразу перемогли. Це буде дуже важлива гра для обох команд. Сподіваюсь на спортивний азарт, який обидві команди намагатимуться продемонструвати.

У нас є якісні хлопці, є досвідчені хлопці. У нас є також молодь, яка хоче себе проявити. Але ми, тренери, не хочемо, щоб тиск вплинув на їхню працю. Ми їдемо туди не у відпустку, а працювати. Намагатимемося продемонструвати це в суботу.

Яка кадрова ситуація в команді? Це футбольний процес. У нас є хлопець, який пропускає — це Борячук, у нього перебір жовтих карток. Також у нас є травмовані. Але ми не тільки розмовляємо про цих хлопців, бо є інші гравці, які, я впевнений, теж можуть вирішити задачу, яка стоїть перед командою. Тож, на цю гру ми налаштовуємося, як ніколи", — наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

Після 18 ігор Металіст 1925 набрав 15 очок і займає 13 місце в УПЛ, а у Миная сім балів і останній, 16 рядок.

Матч Минай – Металіст 1925 відбудеться завтра, 2 березня, о 13:00 за київським часом.