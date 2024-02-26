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Головний тренер Металіста 1925 Віктор Скрипник прокоментував поразку від Динамо в матчі УПЛ.

Металіст 1925 поступився Динамо в матчі 18-го туру УПЛ — 2:4. Після гри наставник харків'ян Віктор Скрипник пояснив, чому замінив Гармаша, а також поділився думками щодо результату гри.

"Грати проти Динамо першим номером — це дуже складно. Ми це і не намагались робити, забили швидкий гол, потім терпіли. Я вдячний хлопцям, ми дивимось на себе і розуміємо, що це була не найвирішальніша гра чемпіонату. Але якби ми окопались у власному карному майданчику, то це було б неправильно. Ще раз повторю, ми дивимось на себе, прагнемо бути потужною командою. За місяць, що ми працюємо разом, я бачу певні зміни, певні моменти, які нам вдалося покращити. Ми хочемо покращити своє турнірне положення та статистику голів. Можу привітати Динамо з перемогою, для себе з цієї гри, можу відокремити певні позитивні моменти які нам будуть корисні у майбутньому.



Заміна Гармаша? Це сукупність факторів. Мені потрібні гравці, для яких немає авторитетів. Це той же Юрченко, Гармаш чи Імереков. Це ті хлопці, які вже пограли, щось вигравали, знають у футболі майже все. Але вони досить імпульсивні. Гол Гармаша, його картка, через це і замінили. Бо він любить посперечатися із суперниками, арбітрами та тренерами. Це його стиль, але це важливий гравець для нас. Не хотів, щоб він отримав друге попередження та залишив команду в меншості. А грати проти такого міцного суперника як Динамо та ще й у меншості, дуже важко. Як це було у грі з Динамо в першому колі. Тільки через це його замінили.



Яке стоїть завдання перед командою на сезон? Якщо подивитись у турнірну таблицю, то сходинка на якій ми наразі перебуваємо, не тішить нас та керівництво клубу. Хочемо убезпечити себе від хвилювання у завершальних матчах сезону, але це буде важко. Той же "Минай" відібрав очки у Дніпра-1, а нам з ними грати у наступному турі. Це буде гра із серії за "шість балів", де потрібно буде продемонструвати окрім ігрових якостей, ще і бійцівські. Будемо це враховувати при підготовці до гри. А взагалі, хочеться якнайшвидше покращити своє турнірне становище", — сказав тренер.