Україна

Наставник житомирської команди поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер житомирського Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти ЛНЗ (0:1).

"У першому таймі трошки хвилювалися. Дуже хотіли потішити вболівальників. Рух командний був, але недостатній. У другому таймі додали швидкості, взяли гру під контроль. Непоганий контроль м'яча був. Ми бачили багато проникаючих передач, багато передумов. Не знайшлося гравця, який міг би поставити крапку. А те, що сталося в кінці – це помилка, це індивідуальна майстерність. Але це футбол – буває.

Гра Фортюне? Те, що я казав: у першому таймі і вся команда, і Фортюне хвилювалися. Першу половину першого тайму він зіграв погано. Але потім – здорово, мені сподобалося, як він грав. Щодо Макуана. Погана та команда, яка залежить від одного гравця. Макуана з нами, він у команді. Ми всі разом. Те, що я побачив – команда і без Макуана непогано рухалася.

Ми всі розуміємо, що було видно, що Ндукве хвилювався. Для першої гри добре. Хлопець добре працює, добре навчається, гарно тренується. Це його перший крок в УПЛ. Для першої гри непогано.

Ми добре розібрали цього суперника. Я більше дивився на нашу команду. У ЛНЗ є керівництво, є тренер – про ЛНЗ нехай вони розповідають", — сказав Калітвінцев в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — ЛНЗ.