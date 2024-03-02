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Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (1:0).

"Враження двояке. Позитивний результат – це завжди позитивний результат, але, особливо у другій половині, те, що ми віддали ініціативу Житомиру – це більше їхня заслуга, аніж наша.

Привітав хлопців з перемогою. Вони як діти, радіють перемозі. Завжди так було.

Дебют Олівʼє Тіля? Олівʼє – гравець національної збірної Люксембургу. Його кваліфікація не викликає жодних сумнівів. Але, я б так сказав, що рівень його фізичної готовності зараз ще не 100%. Тому ми його і замінили. А так, у цілому якщо брати, то дуже вражений його грою.

Враження від Молло теж позитивні. Потрібно розуміти, що він тренується з нами лише тиждень, тому що це розʼїзди, візи тощо. На мій погляд, рівень його фізичної готовності зараз теж не 100%, але будемо чекати.

Цей матч дуже багато інформації дав. Ми налаштовували гравців, що це буде кубкова гра. Перемогти можна було тільки серцем.

Взаєморозуміння від матчу до матчу краще і краще? Краще і краще – я б так не сказав, бо тиждень тому, одразу зі зборів гра з Кривбасом (0:3), і вона була дуже погана у плані якості. Але сьогодні ми зробили маленький, але крок вперед", — сказав Дулуб в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — ЛНЗ.