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Дмитро Капінус поділився своїми думками перед грою з Минаєм.

Захисник харківського Металіста 1925 Дмитро Капінус прокоментував майбутній матч УПЛ проти Миная.

"Усі хлопці дуже серйозно налаштовані. Підготовка така, що на бойову гру налаштовуємося, бо знаємо, що Минай — це бойова команда. У них прийшов новий головний тренер. Тому там хлопці стараються, оскільки вони на останньому місці в турнірній таблиці. Буде дуже важкий бій.

Ми бачили, що Минай грає у п'ять захисників, без флангових нападників. Буде цікаво подивитися, як вони це все будуть виконувати.

Я думаю, що результат тисне на нас. Але це не буде нам заважати, бо вже немає що втрачати. Потрібно тільки перемагати, потрібно брати три залікових бали.

Я пам'ятаю той момент, коли в матчі проти Минаю травмувався. Дуже серйозна травма була, але зараз все добре, тому готуюсь до гри.

Нещодавно підписав повноцінний контракт, тепер можна розраховувати на цей клуб, не думати про те, що це оренда, не знаєш, куди підеш завтра. Тепер повністю віддаюсь клубу.

Тут трошки більше треба бігати, але й більше в атаку підключаєшся. Це мені імпонує. Тому з позицією все гаразд", — наводить слова Капінуса прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Минай – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 2 березня, о 12:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.