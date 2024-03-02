Україна

Наставник закарпатської команди поділився своїми думками перед грою з Металістом 1925.

Головний тренер Миная Желько Любенович прокоментував майбутній матч УПЛ проти Металіста 1925.

"Я дуже задоволений. Моя команда — справжні мужики. П’ять з половиною тижнів ми проводили тренування на штучному полі, і перша гра у Дніпрі була на натуральному газоні. Хлопці показали хорошу гру і це багато чого вартує, зіграти внічию 1:1 з одним із лідерів чемпіонату.

Ми дуже активно відпрацювали трансферне вікно, підписали 11 футболістів. Я задоволений тим, як ми попрацювали, але нам хотілося б ще підкріпити дві позиції до кінця трансферного вікна.

Металіст 1925 — дуже хороший суперник з одним із найкращих тренерів в Україні. На нас чекає дуже важка гра, але ми налаштовуємося лише на перемогу.

Побоювання щодо самостійної тренерської роботи? У мене не було побоювань. І навіть навпаки, я дуже чекав на цей шанс та був готовий до цієї роботи.

Однозначно, 100% присутність вболівальників допоможе. І будемо сподіватися, що вже у грі з Металістом 1925 побачимо наших вболівальників на трибунах", — наводить слова Любеновича прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Минай – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 2 березня, о 13:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.