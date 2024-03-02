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Іван Нестеренко поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Півзахисник Ворскли Іван Нестеренко прокоментував майбутній матч 19 туру УПЛ проти рівненського Вереса.

"Верес — незручний суперник. Ми розбирали їхні дії — гравці особливо не пресингують суперника та схиляються до того, аби закриватися на своїй половині. Нам доведеться докласти чимало зусиль, аби зламати їхню оборону.

В цілому, почуваюся добре. Збори минули продуктивно. Певну частину з них я пропустив через травму, але це було відносно небагато. Загалом, команда підготувалася добре і усі почуваються добре. Тепер головне транспортувати наші знання та навички, здобуті на зборах, на футбольне поле вже в офіційних матчах.

Перший офіційний матч Ворскли у 2024 році проти Зорі (0:1)? Ймовірно, не вийшло зіграти у той футбол, у який ми грали на зборах. Зокрема, не вдалося виконати тренерську установку на гру. Але це перша офіційна гра, не те, щоб була присутня нервозність, але певних помилок ми припустилися. Утім, кожен матч — це досвід.

Про відхід Скрипника давно говорили, ходили різні чутки. Ми передбачали, що може так статися, що він піде з команди.

Наскільки фактор присутності глядачів впливає на самопочуття на полі? Мені здається, що це для всіх однаковий вплив. Так, вболівальників, можливо, зараз і не так багато, але це зовсім інша атмосфера, футболісти набагато краще почуваються. Без глядачів матчі проходять, ніби на тренувальних зборах", — наводить слова Нестеренка прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Ворскла – Верес відбудеться сьогодні, 2 березня, о 15:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.