Україна

Дмитро Хомченовський розповів про майбутній матч проти Шахтаря.

Півзахисник Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував майбутній матч УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Готуємось як і до будь-якого іншого суперника, нічого незвичайного. Всі розуміють, який результат нам потрібен. Так, у кожній зустрічі Кривбас прагне тільки перемагати, і цей матч – не виключення.

В першому колі матч вийшов дуже динамічним та цікавим. Маю надію, що у неділю вболівальники також побачать класний футбол у виконанні обох команд. Сподіваюсь, мені знову вдасться забити Шахтарю.

Шахтар завжди був однією з найкращих команд України. Вони регулярно ведуть боротьбу за чемпіонство та представляють нашу країну в єврокубках. Що тут ще сказати, це сильна та технічна команда.

Хто є фаворитом? Важко відповісти. Обидві команди будуть битись тільки за три очки. Для нас наразі кожен поєдинок найголовніший. Ми в жодному разі не розділяємо суперників на головних та другорядних. Для Кривбасу кожен з матчів, які залишились до кінця чемпіонату, як фінал", — наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Шахтар — Кривбас відбудеться завтра, 3 березня, о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.