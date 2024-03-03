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Керманич Руху прокоментував перемогу над Колосом.

Напередодні львівський Рух у гостьовому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав ковалівський Колос.

Колос — Рух 0:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов після завершення гри оцінив виступ власної команди.

"Кожна перемога є дуже приємною. Матч проти Колосу був складним, адже це непростий суперник — удома ковалівці востаннє пропускали гол ще у вересні.

Рух налаштовувався на серйозний поєдинок і він таким і вийшов. Нам удалось забити швидкий гол і грати далі, відштовхуючись від результату.

Важливо, що вдалося перемогти, адже це — додаткова мотивація працювати ще більше та якісніше. Зараз Рух отримав заряд впевненості і це має допомогти вже в наступних матчах.

У нас були хороші моменти, удавалось проводити доволі якісні контратаки, але ми не дуже добре розпоряджались м’ячем у тих епізодах. Це ще раз доводить, що гравцям не вистачає досвіду та майстерності, аби реалізувати такі нагоди.

Водночас хочу похвалити хлопців за гру в обороні, адже Колос не створив жодного гольового моменту. Та нам слід попрацювати над перехідними фазами і продовжувати прогресувати.

У другому таймі Колос намагався зрівняти рахунок, а ми хотіли зберегти здобутий результат, тож на перший план вийшло тактичне протистояння. Звісно, були нервові епізоди, адже це була складна гра.

Загалом в УПЛ зараз важко передбачити результат будь-якого поєдинку і цікаво спостерігати за матчами — я не пригадаю, коли востаннє таке було", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у дніпровського Дніпра-1.