Керманич Руху прокоментував перемогу над Колосом.
Віталій Пономарьов, фото ФК Рух Львів
03 березня 2024, 07:20
Напередодні львівський Рух у гостьовому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав ковалівський Колос.
Колос — Рух 0:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов після завершення гри оцінив виступ власної команди.
"Кожна перемога є дуже приємною. Матч проти Колосу був складним, адже це непростий суперник — удома ковалівці востаннє пропускали гол ще у вересні.
Рух налаштовувався на серйозний поєдинок і він таким і вийшов. Нам удалось забити швидкий гол і грати далі, відштовхуючись від результату.
Важливо, що вдалося перемогти, адже це — додаткова мотивація працювати ще більше та якісніше. Зараз Рух отримав заряд впевненості і це має допомогти вже в наступних матчах.
У нас були хороші моменти, удавалось проводити доволі якісні контратаки, але ми не дуже добре розпоряджались м’ячем у тих епізодах. Це ще раз доводить, що гравцям не вистачає досвіду та майстерності, аби реалізувати такі нагоди.
Водночас хочу похвалити хлопців за гру в обороні, адже Колос не створив жодного гольового моменту. Та нам слід попрацювати над перехідними фазами і продовжувати прогресувати.
У другому таймі Колос намагався зрівняти рахунок, а ми хотіли зберегти здобутий результат, тож на перший план вийшло тактичне протистояння. Звісно, були нервові епізоди, адже це була складна гра.
Загалом в УПЛ зараз важко передбачити результат будь-якого поєдинку і цікаво спостерігати за матчами — я не пригадаю, коли востаннє таке було", — заявив український фахівець.
У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у дніпровського Дніпра-1.