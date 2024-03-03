Іспанія

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор прокоментував нічию з Валенсією в матчі Ла Ліги.

Лідер Реала Вінісіус Жуніор обурений рішенням арбітра в матчі з Валенсією (2:2), але вважає, що це не похитне його команду на шляху до чемпіонства.

"Ми змогли зрівняти, але не змогли перемогти, тому що нам не дозволили це зробити. Потрібно зберігати стійкість. Потрібно, щоб фанати були з нами", – сказав вінгер Реала.

Нагадаємо, у компенсований до другого тайму час, на 99-й хвилині за рахунку 2:2, півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол із передачі Браїма Діаса, але головний суддя матчу Хесус Хіль Мансано не зарахував його, давши свисток про завершення матчу за кілька секунд до взяття воріт під час подачі до штрафного майданчика Валенсії.

Після цього Беллінгем отримав пряму червону картку за агресивну поведінку в бік арбітра.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував вилучення Беллінгема.