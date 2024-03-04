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Форвард Руху прокоментував перемогу над Колосом.

Львівський Рух напередодні в гостьовому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав ковалівський Колос.

Колос — Рух 0:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Нападник "жовто-чорних" Ілля Квасниця, на рахунку якого гольовий пас під єдиний м’яч у цій зустрічі, після завершення гри оцінив виступ власної команди.

"Перед кожним матчем тренерський штаб дає гравцям установку грати у той футбол, який пропагує команда, який ми тренували на зборах, не відходити від своїх принципів. Нам потрібно діяти так само, навіть якщо рахунок зміниться у будь-яку зі сторін.

Мені комфортно грати на одному фланзі з Олексієм Сичем. Він дуже хороший футболіст і в нас чудове взаєморозуміння. Нам обидвом подобається грати у зв’язці, ми діємо спокійно, а в матчі з Колосом завдяки цьому вдалось забити гол.

Колос у другому таймі почав більше тиснути, вибивати м’яч уперед в сподіванні виграти верхову боротьбу та створити бодай якісь моменти. Так, на полі тоді було більше боротьби і нам важко було грати у свій звичний футбол: грати низом, будувати позиційну атаку, долати пресинг суперника. Загалом це був дуже бойовий поєдинок.

Ця перемога підбадьорює Рух. І нічия з Поліссям, і перемога над Колосом — хороші результати. Ми докладемо всіх зусиль, аби продовжити набирати очки", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у дніпровського Дніпра-1.