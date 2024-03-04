Україна

Захисник Шахтаря прокоментував перемогу над Кривбасом.

Донецький Шахтар напередодні в центральному матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав криворізький Кривбас.

Шахтар — Кривбас 5:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Дмитро Криськів, на рахунку якого два голи в цій зустрічі, прокоментував виступ власної команди.

"Це 100% був центральний матч туру. Нам потрібно було виходити та доводити, що ми також хочемо бути на вершині турнірної таблиці. Ми показали, які у нас наміри на цей чемпіонат.

Кривбас трішки створив нам проблем, трішки ми засмучені, особливо другим їхнім голом. Не можемо в більшості пропускати від Кривбасу. Але Шахтар продемонстрував достойну гру та заслужив цю перемогу.

Штрафний? А де в правилах є таке, що не можна швидко розігрувати штрафний удар? Якщо суддя мені скаже розіграти по свистку, тоді я розіграю по свистку. Якщо я хочу швидко розіграти штрафний, то я можу це зробити.

Гравці Кривбасу кажуть, що допомагали Зубкову підвестись? А Зубков сам не може підійнятися на ноги? Чи чому вони допомагали?

Це дійсно гарний вчинок, що вони допомогли, але вони повинні бути сконцентровані на грі. Я побачив, що м’яч лежить, та захотів швидко розіграти. Розіграв — забили гол", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме ковалівський Колос.