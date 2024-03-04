Україна

4 березня в Будинку футболу відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, де була розглянута "справа Калюжного".

КДК УАФ виніс вердикт по справі щодо участі в матчі 18-го туру Vbet Ліги Олександрія — Шахтар у складі команди господарів футболіста Івана Калюжного, який станом на 26.02.2024 не був заявлений за ФК Олександрія. Матч відбувся 26 лютого та закінчився з рахунком 0:0.

Контрольно-дисциплінарний комітет анулював результат матчу та зарахував Олександрії технічну поразку (0:3), а Шахтарю — технічну перемогу (3:0).

Тож наразі у Шахтаря 37 очок і вони підіймаються на друге місце. У Олександрії 17 очок і вони залишились на 11-му місці.