Італія

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі висловився після гри з Наполі (1:2).

Після поразки в центральному матчі 27 туру Серії А наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі запевнив, що його команда продовжує рухатись вперед, попри солідне відставання від конкурента за титул Серії А.

"Хлопці грали дуже добре, у нас були хороші можливості, щоб забити, але ми їх не використовували. Це частина процесу зростання – у великих матчах потрібно знаходити баланс.

Не думаю, що у Наполі було багато явних гольових моментів, просто ми пропустили більшість своїх шансів. Також ми вперто намагалися пробитися через центр замість розтягнути гру у фланги.

Шкода, що їдемо з порожніми руками, зате ми здобули досвід гри на такому рівні. У деяких ситуаціях потрібно було бути пильнішими. Думаю, це був один із наймолодших стартових складів за всю історію Ювентуса, а це означає, що ми працюємо добре.

Наше завдання – допомагати молодим гравцям рости, щоб вони були готові до наступного сезону", - сказав італієць.

Дивіться відео найкращих моментів матчу Наполі — Ювентус.